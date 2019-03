Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl vom PKW-Kennzeichen

Alsfeld (ots)

Alsfeld: In der Zeit zwischen Freitag (14.03.) 17:00 Uhr und Samstag (15.03.) 06:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichen VB-LI 993. Die Kennzeichen waren an einem schwarzen PKW der Marke Hyundai angebracht, der auf dem Parkplatz eines Raumausstatters in der Hersfelder Straße geparkt war.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631 / 974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

