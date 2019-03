Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch Vereinsheim - Kennzeichen gestohlen

Einbruch in Vereinsheim

Hofbieber - Im Zeitraum zwischen Mittwochmittag (06.03.) und Donnerstagmorgen (07.03.), brachen Unbekannte in das Vereinsheim des Golf-Clubs in der Straße "Am Golfplatz" ein. Dabei entwendeten sie eine Spardose, in welcher sich eine geringe Summe Münzgeld befand.

Kennzeichendiebstahl

Neuhof - Unbekannte entwendeten zwischen Sonntagnachmittag (09.12.2018) und Montagmorgen (10.12.2018) die beiden amtlichen Kennzeichen FD-DS 1620 eines Mercedes CLK, welcher in der Marktstraße abgestellt war. Der Geschädigte zeigte den Diebstahl erst am 7. März 2019 an.

