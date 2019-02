Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw überladen - Ladung mangelhaft gesichert

Bild-Infos

Download

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 19.02.2019

Lkw überladen - Ladung mangelhaft gesichert Alsfeld - Eine Streife der Polizeistation Alsfeld zog am vergangenen Diensttagvormittag (12.2.) einen Lkw mit Anhänger aus dem Verkehr, bei dem die Ladung mangelhaft gesichert und das Gespann überladen war. Geladen hatte der Lkw Abfall, darunter drei Schrottfahrzeuge und 20 Elektrogeräte. Da den Beamten die abenteuerliche Ladungssicherung auffiel, unterzogen sie das Gespann von einer Umweltentsorgungsfirma aus dem Kreis Fulda einer Verkehrskontrolle und stellten dabei noch weitere Verstöße fest. So kam bei einer anschließenden Wiegung heraus, dass dieser über 9 Prozent überladen war. Auch konnte der Fahrer keine gültige Berechtigung zum Transport des Abfalls vorlegen. Dem Firmeninhaber, der auch gleichzeitig der Lkw-Fahrer war, erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen in Verbindung mit Verstößen gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz und der Beförderungserlaubnisverordnung. Das einzig Positive für den Fahrzeugführer war, dass er seinen Schrott gleich zur Verwertung an Ort und Stelle abladen konnte; Kontrollort und die Lieferadresse waren identisch.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell