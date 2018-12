POL-OH: Hochwertiges Fahrzeug entwendet - Fahrzeugteile gestohlen - Auspuffanlage entwendet

Vogelsberg (ots) - Hochwertiges Fahrzeug entwendet

SCHOTTEN. In der Nacht zu Montag (10.12.) entwendeten Unbekannte einen weißen Ford Edge im Wert von rund 40.000 Euro. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen VB-TS 900 war im Tatzeitraum auf einem Grundstück in der Märzwiese abgestellt worden. Der Diebstahl wurde am Morgen gegen 8 Uhr bemerkt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach, 06641/971-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Fahrzeugteile gestohlen

SCHLITZ. In der Bahnhofstraße entwendeten Unbekannte in der Zeit von Freitagabend (07.12.) bis Montagmorgen (10.12.) den Katalysator samt Partikelfilter und Sensoren von einem weißen Mercedes-Benz Vito. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Schlitz unter Telefon 06642/1647 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Auspuffanlage entwendet

SCHLITZ. In der Nacht zu Montag (10.12.) stahlen Unbekannte die Auspuffanlage von einem weißen Mercedes-Benz Sprinter im Wert von rund 1.200 Euro. Zum Tatzeitpunkt war das Fahrzeug in der Lindenstraße des Schlitzer Stadtteils Hutzdorf abgestellt worden.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Schlitz unter Telefon 06642/1647 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel. 0661/105-1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell