Bad Hersfeld (ots) - BEBRA (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) - Am Montagabend (10.12.), gegen 22:15 Uhr soll es nach Angaben eines 24-jährigen Mannes aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, im Bereich des Kreisels in der Lindenallee / Bismarckstraße, in der Bebraner Innenstadt, zu einem versuchten schweren Raub mit gefährlicher Körperverletzung gekommen sein. Nach Angaben des Geschädigten war er vom Bahnhof her zu Fuß unterwegs. Plötzlich sei er von hinten von einem Unbekannten angegriffen worden. Dabei sei er mit einem unbekannten Gegenstand, vermutlich ein Messer, leicht in die Rippen gestochen und verletzt worden sein. Der Täter habe die Herausgabe seines Mobiltelefons (Handy) verlangt. Aus unbekannten Gründen habe der Täter aber die Tat plötzlich abgebrochen und sei zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Der junge Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Fahndung der Polizei im Stadtgebiet von Bebra verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Täter soll ca. 1,80 Meter groß und dunkle Haare gehabt haben. Er sei mit einem dunklen Pullover und dunkler Jogginghose bekleidet gewesen sein. Bei der Tat soll der Täter akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Wer hat die Tat am Montagabend beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 bzw. im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

