POL-OH: Verkehrsunfall auf der A5 bringt den Verkehr zum Erliegen

Unfallzeit: 15.11.2018, gg. 13.44 Uhr Unfallort: BAB 5, zw. Homberg/Ohm und Alsfeld/West

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der A5 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Im Berufsverkehr kam es auf der A5 Richtung Norden immer wieder zu Stockungen im Verkehrsfluss. Ein Sprinter, der auf der linken Fahrspur fuhr, musste aufgrund der Verkehrslage plötzlich vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei wurde ein niederländischer LKW mit Anhänger geschnitten. Der 48-jährige Niederländer versuchte noch nach rechts auszuweichen um nicht mit dem Sprinter zu kollidieren. Dies gelang auch. Beim Wiedereinscheren auf die Fahrbahn verlor der Fahrer jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Zugfahrzeug kippte auf die Seite, der Anhänger blieb glücklicherweise auf den Rädern stehen. Alle zwei Fahrstreifen und der Seitenstreifen waren blockiert. Beladen war der Lastzug mit in Säcken verpacktem Sägemehl. Mit ursächlich für das Umkippen dürfte die nicht vorschriftsmäßig durchgeführte Ladungssicherung sein. Durch das hohe Verkehrsaufkommen bildete sich ein ca. 25 km langer Stau. Durch die Ableitung an der AS Homberg/Ohm waren nach kurzer Zeit auch die Umleitungsstecken stark überlastet. Aufgrund der nicht gebildeten Rettungsgasse dauerte es bis ca. 16.30 Uhr, bis die Bergungsfirma mit geeignetem Bergungsgerät an der Unfallstelle eintreffen konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 51.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Wie lange die Bergungsarbeiten dauern, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Bornkessel, POK, PAST Bad Hersfeld

