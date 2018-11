POL-OH: Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer von weißen Mountainbike

Bad Hersfeld (ots) - ROTENBURG - Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Rotenburg stellte bereits Ende September 2018 bei einem jungen Mann in Rotenburg ein Fahrrad sicher, daß offensichtlich aus einem Diebstahl stammen könnte. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der Diebstahl offenbar nicht angezeigt; zumindest findet sich bei der Polizei keine entsprechende Anzeige. Trotzdem ist es der Polizei gelungen, den ursprünglichen Besitzer zu ermitteln. Der hatte es jedoch Mitte 2016 bei einem Fahrradhändler in Zahlung gegeben. Dieser Fahrradhändler hat sich beim Verkauf dieses Gebrauchtrades leider den Namen und die Anschrift des Käufers aufgeschrieben.

Vermutlich könnte das sichergestellte Fahrrad um den Bahnhof in Rotenburg im Sommer dieses Jahres gestohlen worden sein. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes MTB der Marke Conway, Typ MC 400 Alu 26/48 mit 21-Gang-Kettenschaltung.

Während der "Täter" der Polizei bekannt ist, sucht nun die Polizei den letzten rechtmäßigen Eigentümer des weißen Mountainbikes.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Rückfragen bitte an:

Manfred Knoch, Pressesprecher, Tel.: 06621/932-131

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell