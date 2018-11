POL-OH: Eigentumsdelikte

Vogelsbergkreis (ots) - Schlüssel aus Firmenfahrzeug gestohlen

LAUTERBACH. In der Nacht zu Mittwoch (14.11.) wurde bei einem weißen Mercedes Vito in der Straße "Neuer Steinweg" die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen und zwei Schlüssel entwendet. An dem Kleinbus einer Firma für Baudekoration ent-stand ein Gesamtschaden von 550 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach, 06641/971-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Einbruch in Steuerbüro

LAUTERBACH. Die Räumlichkeiten einer Steuerkanzlei in der Straße "Hinter der Burg" haben Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch (14.11.) durchsucht. Die Eingangstür wurde gewaltsam aufgebrochen und alle Stockwerke nach Wertgegenständen abge-sucht. Gestohlen haben die unbekannten Täter eine geringe Menge Bargeld, ein Lederetui, eine Porzellanschale, eine Briefwaage und Briefmarken. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Alsfeld, 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Diebe in der Kleingartenanlage

ALSFELD. In der Nacht zu Mittwoch (14.11.) haben Diebe in der Kleingartenlage "Im Bonfeld Tor" weitere Parzellen aufgesucht (wir berichteten am 14.11. über einen gestoh-lenen Aufsitzrasenmäher). Auf dem Nachgrundstück wurde ein Geräteschuppen aufge-brochen und Werkzeuge sowie eine Kabeltrommel entwendet. Der Gesamtschaden be-trägt hier circa 300 Euro.

Aus einer weiteren Gartenhütte wurden mehrere Geräte wie Motorsense, Rasenkanten-schere und Rasenmäher im Gesamtwert von 2.000 Euro gestohlen. An andere Stelle verschwand ein kompletter Pkw-Anhänger der Marke Heinemann im Wert von 500 Eu-ro mit den amtlichen Kennzeichen "VB - EX 80" vom Grundstück.

Die Polizei in Alsfeld bittet dazu um Hinweise unter 06631/974-0, oder im Internet un-ter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Skikleidung von Schaufensterpuppen mitgenommen

ALSFELD. Dreiste Diebe haben am vergangenen Sonntag (11.11.) zwischen 19 und 20 Uhr auf der Herbstmesse in der Hessenhalle das allgemeine Durcheinander beim Abbau ausgenutzt. Ein Augenoptiker hatte an seinem Stand zwei Schaufensterpuppen mit Winter- bzw. Skibekleidung von Alsfelder Sportgeschäften aufgestellt. Unbekannte trugen die Puppen weg und stahlen die Kleidung im Wert von über 700 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld, 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

