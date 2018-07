POL-OH: Medienmitteilung Nr. 3 der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg vom Freitag, 06.07.18

Bad Hersfeld (ots) - Versuchter Einbruch in Gemeinschaftswaschküche eines Mehrfamilienhauses PHILIPPSTHAL-RÖHRIGSHOF (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) - Ein gekipptes ca. 50 mal 35 cm großes Fenster zur Gemeinschaftswaschküche eines Mehrfamilienhauses in der Eichbergstraße wurde in der Zeit zwischen dem Montag (02.07.) bis Mittwoch (04.07.) von unbekannten eingetreten. Ein Einstieg in die Waschküche erfolgte nicht. Eventuell wurde der Täter gestört und verließ den Tatort fluchtartig. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Diebstahl von schwarzen Motorroller BAD HERSFELD - Ein schwarzer Motorroller der Marke Jinan Qingqi mit dem Versicherungskennzeichen 242HNZ wurde in der Nacht zum Donnerstag (05.07.) vor einem Wohnhaus in der Weimarer Straße gestohlen. Der Schaden beträgt ca. 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Rückfragen bitte an:

Manfred Knoch, Pressesprecher

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell