Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer stürzt, Autofahrer flüchtet

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Nach einer Verkehrsunfallflucht im Kreisverkehr Steinstraße / Weserstraße sucht die Polizei derzeit nach einem bisher noch unbekannten Autofahrer.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 27-jähriger Motorradfahrer am Donnerstag (17. Oktober) gegen 17.15 Uhr die Weserstraße von der A2 kommend befahren und sein Zweirad in den Kreisverkehr an der Steinstraße gesteuert. Zeitgleich lenkte ein unbekannter Autofahrer seinen Pkw von der Steinstraße in den Kreisel. Der Biker bremste, um eine Kollision zu verhindern und stürzte. Dennoch stoppte der Fahrer des dunklen Kombis nicht und setzte seine Fahrt offenbar in Richtung der Detmolder Straße fort. Der Motorradfahrer blieb unverletzt, es entstand hingegen ein Schaden an seinem Gefährt.

Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer oder dessen dunklem Kombi bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell