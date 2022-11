Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Roller-Fahrer bei Kollision schwer verletzt

Rahden (ots)

Am Montagabend ist es an der Kreuzung Auf der Masch / Heuweg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Den Angaben nach war eine 62 Jahre alte Rahdenerin in einem Renault gegen 18.55 Uhr auf der südlichen Zufahrt in Richtung der genannten Kreuzung unterwegs, um nach links auf die Straße Auf der Masch einzubiegen. Als die Frau ihren Wagen in den Kreuzungsbereich steuerte, kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung der Diepholzer Straße kommenden 48-jährigen Roller-Fahrer. Der schleuderte durch die Kollision von seinem Zweirad und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, brachten den Rahdener ins Krankenhaus nach Lübbecke. Die 62-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell