POL-MI: Mercedes-Fahrer kracht gegen Baum

Stemwede-Wehdem (ots) - Das Musikfestival "Wonderland 2022" bescherte den Einsatzkräften der Polizei wieder viel Arbeit. So mussten bei 24 Fahrzeuglenkern Blutproben entnommen werden. Neben den fälligen Strafanzeigen wurden zudem diverse Verwarngelder erhoben. Bei zwei ertappten Autofahrern fanden die Beamten Beutel mit Kunsturin. So wurde bereits am Freitag (12.08.) gegen 19.00 Uhr ein Autofahrer aus Vechta angehalten. ...

