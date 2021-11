Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gefährliche Fahrmanöver auf der Bundesstraße

Lübbecke (ots)

Die Fahrweise zweier Autofahrer auf der Bundesstraße 239 im Bereich Lübbecke zog in der Nacht zu Freitag einen Polizeieinsatz nach sich. Hierbei leistete ein Mitfahrer eines BMWs gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Für den Lübbecker endete die Nacht auf der Polizeiwache in Minden.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte von einem 25-jährigen Autofahrer aus Bad Oeynhausen. Dieser befuhr gegen drei Uhr die B 239 in Richtung Lübbecke. Hierbei kam es zumindest zu einem wechselseitigen Überholmanöver mit einem mit drei Heranwachsenden besetzten BMW. Die Hintergründe hierzu gilt es noch zu ermitteln. Letztendlich blockierte der Fahrer (19) des BMW die Straße und die Insassen des Fahrzeugs stiegen aus. Dabei bedrohte ein 21-jähriger Lübbecker den Bad Oeynhausener verbal. Kurz danach löste sich die Szenerie auf und der Bedrohte alarmierte die Polizei.

Kurze Zeit später kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den BMW X6 auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Alsweder Straße. Auch hier verhielt sich ein 22-jähriger Mitfahrer den Beamten gegenüber provozierend und aggressiv. Als er mit einer Bierflasche in der Hand auf die Einsatzkräfte zuging, setzten diese Pfefferspray ein, überwältigen den Aggressor und fesselten ihn. Anschließend wurde er Blutprobe der Polizeiwache Minden zugeführt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen den Fahrer des BMW wird wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell