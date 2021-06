Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrradfahrer beschädigt geparkten Ford und flüchtet

Bad Oeynhausen-Eidinghausen (ots)

Ein Rehmer hatte am Dienstagmittag in der Straße "Auf der Hude" seinen Ford ordnungsgemäß in einer Parkbucht am rechten Straßenrand abgestellt. Während einer kurzen Abwesenheit fuhr ein bisher unbekannter Radfahrer gegen die Fahrerseite des Wagens und beschädigte diese erheblich.

Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 13.45 Uhr ein Jugendlicher beziehungsweise junger Mann mit einem mutmaßlich weißen Mountainbike die Straße "Auf der Hude" in Richtung "Alter Postweg" gefahren. In Höhe der Hausnummer 49 verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrrad und streifte den silbernen Fokus Kombi entlang der Fahrerseite. Neben dem Lackschaden brach auch der linke Seitenspiegel ab. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Bad Oeynhausen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell