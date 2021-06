Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann (52) zündet Mülleimer in der Espelkamper City an

Espelkamp (ots)

Dank eines Hinweises konnte die Polizei am Montagmittag in der Breslauer Straße einen 52-jährigen Mann vorübergehend festnehmen. Der hatte zuvor an der Einmündung mit der Lausitzer Straße einen Mülleimer in Brand gesetzt. Bei dem Verdächtigen handelte sich um einen der Polizei wegen Brandstiftung einschlägig bekannten Mann. Bei der Durchsuchung des 52-Jährigen fanden die Einsatzkräfte neben zwei Feuerzeugen noch zehn Schachteln Streichhölzer.

Nach der gegen 12.16 Uhr bei der Polizei eingegangenen Meldung trafen die Beamten zeitgleich mit der Feuerwehr am Einsatzort ein. Während die Brandbekämpfer das Feuer löschten, stellten die Polizisten den Verdächtigen zur Rede. Bei seiner Befragung gab der Mann unumwunden zu, dass er den Mülleimer in Brand gesetzt habe. Zudem behauptete er, dass dies nicht das erste Mal gewesen sei. Da der 52-Jährige erheblich alkoholisiert war, wurde er in die Ausnüchterungszelle gebracht. Diese konnte er in Absprache mit der Staatsanwaltschaft und einem Richter am Abend wieder verlassen, da keine Haftgründe bestanden.

In der zurückliegenden Zeit war es in der Innenstadt besonders in den Abendstunden wiederholt zu Bränden von Müllcontainer und -tonnen gekommen, die Feuerwehr und Polizei in Atem hielten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell