Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss bei zwei Autofahrern

Espelkamp (ots)

Die Polizei in Espelkamp hat nach Verkehrskontrollen gegen zwei Autofahrer Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet.

In der Nacht zu Mittwoch überprüften die Beamten einen 21-jährigen Opel-Fahrer. Ein bei dem Mann durchgeführter Drogentest untermauerte den Verdacht der Einsatzkräfte. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Einen Tag zuvor hatte eine Streifenwagenbesatzung eine 35-jährige VW-Fahrerin am Nachmittag in Espelkamp angehalten. Da auch hier ein Test den Verdacht auf einen Drogenkonsum erhärtete, wurde der Frau ebenfalls eine Blutprobe entnommen.

