POL-MI: Scheiben an "Alter Ziegelei" eingeschlagen

Hüllhorst (ots)

Unbekannte haben mehrere Scheiben an der "Alten Ziegelei" in Schnathorst zertrümmert. Der Eigentümer hatte die Schäden an dem Gebäude an der Mindener Straße am Dienstagvormittag bemerkt und die Polizei verständigt. Gemeinsam mit den Beamten wurde festgestellt, dass vier einzelne Glaselemente eines größeren Fensters an der Ostseite zertrümmert waren. Zudem wurde noch an zwei neben dem Ziegelbau stehenden Containern jeweils eine Scheibe eingeschlagen.

Hinweise auf einen versuchten Einbruch in das häufig für Musikevents und private Feierlichkeiten genutzte ehemalige Fabrikgebäude am Wiehen fanden sich nicht. Daher gehen die Beamten von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung aus. Die Tat wurde offenbar in den späten Abendstunden oder im Laufe der Nacht verübt, da nach Angaben des Eigentümers am Ostermontag gegen 19 Uhr noch alles in Ordnung gewesen sei. Hinweise auf den oder die Unbekannten werden von der Polizei erbeten unter Telefon (0571) 88660.

