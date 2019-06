Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: B239 - schwerer Unfall mit Kradfahrer

Am 08.06.2019, 13:00 Uhr, ereignete sich auf der B239 in Höhe der Industriestraße ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kradfahrer und einer schwer verletzten Sozia. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 39-jährige Fahrer eines Kawasaki Krades mit seiner 40-jährigen Sozia die B239 in Fahrtrichtung Lübbecke. Beide kommen aus dem Raum Hamm. Aus bis dato ungeklärter Ursache kam er ca. 400 m südlich des Mittellandkanals nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte eine Leitplanke und überschlug sich anschließend mehrfach. Das Krad kam dann im angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Beide wurden nach notärztlicher Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallstelle wurde für ca. 50 Minuten beidseitig gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Das stark beschädigte Krad musste abgeschleppt werden.

