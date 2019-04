Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ursache für Wohnhausbrand in Varl noch unklar

Rahden (ots)

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Rahden-Varl am Karfreitag steht die Ursache für das Feuer noch nicht fest. Brandexperten der Polizei untersuchten am Dienstag die Einsatzstelle an der Straße "Bulzendorf" und fanden heraus, der sich Ausgangsbereich des Brandes im Dachbereich befindet. Das Erdgeschoss konnten die Beamten als Entstehungspunkt ausschließen.

Was letztlich das Feuer auslöste, konnte aber noch nicht abschließend geklärt werden. Daher wird der Brandort in den nächsten Tagen gemeinsam mit einem Ursachensachverständigen noch einmal von den Ermittlern unter die Lupe genommen.

Die Bewohner hatten sich am frühen Nachmittag außerhalb ihres Hauses aufgehalten und den Brand selbst entdeckt. Sie alarmierten daraufhin umgehend die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Durch die Flammen und das Löschwasser wurde das Gebäude stark in Mitleidenschaft gezogen und ist unbewohnbar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 180.000 Euro.

