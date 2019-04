Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach versuchtem Einbruch festgenommen

Minden (ots)

In der Nacht zu Freitag wurde ein 22-Jähriger bei einem versuchten Wohnungseinbruch von einem Zeugen sowie dem Wohnungsinhaber überrascht. Nach kurzer Flucht konnten sie den Mann stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Vom Erlass eines Haftbefehls sah die Staatsanwaltschaft ab. So wurde der Tatverdächtige am Freitagvormittag aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kletterte der Mindener gegen 00.30 Uhr auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Wettinerallee. Dies beobachtete ein Zeuge (20), der zufällig in seinem Auto vor dem Haus stand. Gleichzeitig wurde der Wohnungsinhaber (20) auf vom Balkon ausgehende Geräusche aufmerksam. So überrascht, sprang der vermeintliche Einbrecher vom Balkon und flüchtete. Der Geschädigte sowie der Zeuge nahmen die Verfolgung auf und konnten den Fliehenden in Höhe der Hubertusstraße einholen. Dort übernahm kurze Zeit später die Polizei den polizeibekannten Mann.

