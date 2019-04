Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Schnellrestaurant

Lübbecke (ots)

In der Nacht zu Samstag suchten bisher Unbekannte ein Schnellrestaurant in der Gehlenbecker Straße heim. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten die Einbrecher Bargeld erbeuten.

Festgestellt wurde der Einbruch am Samstagvormittag gegen 9 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen die Täter nach 1.45 Uhr durch ein Fenster am Drive-Inn-Schalter in das Ladenlokal ein. In der Folge suchten die Einbrecher ein angrenzendes Büro auf. Hier stießen sie auf einen Tresor, den sie gewaltsam öffnen konnten. Hieraus entnahmen sie die Tageseinnahmen. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

