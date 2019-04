Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Strohlagerbrand: Kind spielte mit Feuerzeug

Espelkamp (ots)

Nach dem Brand eines Strohlagers in Espelkamp-Gestringen am Samstag steht für die Polizei die Ursache des Feuers fest. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein auf dem Hof an der Neustadtstraße zu Gast befindliches Kind beim Spielen mit einem Feuerzeug den Brand auslöste. Zu diesem Ergebnis kamen die Beamten nach ihren Untersuchungen und Ermittlungen am Dienstag im Laufe des Tages. Neben dem Stroh befanden sich noch mehrere landwirtschaftliche Anhänger in dem Gebäude. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf annährend 100.000 Euro.

