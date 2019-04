Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei überprüft schwerpunktmäßig Motorräder

Minden, Petershagen (ots)

Am Wochenende sind im Rahmen einer Verkehrsüberwachung mehrere Dutzend Verkehrsteilnehmer überprüft worden. Dabei stellten die Beamten des Verkehrsdienstes einige Geschwindigkeitsverstöße fest und mussten zudem mehreren Verkehrsteilnehmern die Betriebserlaubnis entziehen.

Im Bereich der Bergübergänge Luttern und Bergkirchen wurde Samstag und Sonntag eine Vielzahl von Bikern kontrolliert. Hier stellten die Beamten an einigen Motorrädern Umbauten an Auspuffanlange, Blinkern und anderen Fahrzeugteilen fest. Diese wurden je nach Schwere des Verstoßes mit einem Verwarngeld oder einer Ordnungswidrigkeitenanzeige geahndet. Bei der Kontrolle fiel auch ein Quad auf, an dem das vordere Kennzeichen abmontiert worden war. Dies zog ein Bußgeld von 60 Euro nach sich. Insgesamt wurden im Laufe des Einsatzes 166 Krafträder kontrolliert. Zehn Mal entzogen die Beamten die Betriebserlaubnis. Dies betraf auch einen PKW. Außerdem stellte man 14 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Bei der am Sonntag auf der L 770 in Höhe der Wegholmer Straße durchgeführten Lasergeschwindigkeitsmessung, war ein 50-Jähriger aus dem Bereich Diepholz bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 70 km/h mit gemessenen 131 km/h am schnellsten unterwegs. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 240 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

