Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Einbrüche in einer Nacht

Rahden (ots)

In der Nacht zu Montag sind Unbekannte dreimal in verschiedene Rahdener Lagerräumlichkeiten eingestiegen. Dabei entwendeten sie sich ähnelnde Werkzeuge.

Im Zeitraum von 20.15 Uhr bis 7.15 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein rückwärtiges Fenster Zutritt zu einer Garage in der Straße "Lütkenloh" und entwendeten daraus unter anderem eine Bohrmaschine sowie eine Kettensäge. Sachschaden rund 1.000 Euro.

Auch in der Wagenfelder Straße schlugen die Täter zu. Hier entwendeten sie in der Zeit von 20 Uhr bis 11 Uhr morgens aus der Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebes unter anderem zwei Kettensägen. Die Ermittler schätzen den Schaden hier auf rund 3.000 Euro.

In der Straße "Hinterm Felde" verschafften sich die Gesuchten ebenfalls in den Nachtstunden Zugang in die Werkstatt eines Hofgeländes. Hier brach man eine Metalltür auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort wurden unter anderem zwei Sägen sowie ein Bohrhammer entwendet. Der Gesamtschaden wird von den Beamten mit etwa 2.500 Euro beziffert.

Hinweise zu den Tätern werden von den Ermittlern unter (0571) 88660 erbeten.

