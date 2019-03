Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Autoaufbrüche

Bad Oeynhausen (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstag wurden im Stadtgebiet von Bad Oeynhausen drei Autoaufbrüche gemeldet. Zunächst schlugen Unbekannte in der Dehmer Straße die hintere linke Seitenscheibe eines VW Golf ein. Entwendet wurde eine Handtasche. Der Wagen war dort zwischen 19 und 22 Uhr abgestellt. Fast im gleichen Zeitraum schlugen Diebe auf einem Parkplatz an der Sporthalle in der Straße "Im Leingarten" zu. Hier zerstörten sie die Scheibe der Beifahrertür. Im Handschuhfach stießen sie auf einen Kopfhörer. Ein in Parkhaus der Morsbachallee abgestellter weiß-grüner Citroen war das Ziel von Unbekannten. Hier entwendete man eine Umhängetasche mit diversem Inhalt. Festgestellt wurde die Tat kurz nach Mitternacht. Die zum Großteil ausgeräumte Tasche wurde am Samstagnachmittag von Zeugen im Kurpark aufgefunden.

Hinweise an die Polizei bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

