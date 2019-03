Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Petershagen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers ist es am Mittwochnachmittag in Ovenstädt gekommen. Dabei erlitt der Biker schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 16.25 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus Steyerberg mit einem Peugeot die Ringstraße in Richtung der Ovenstädter Straße und hielt an der Kreuzung seinen PKW an. Als er wieder anfuhr und nach links abbiegen wollte, übersah er offenbar einen Bad Salzufelner (60) auf einer Suzuki. So kam es im Kreuzungsbereich zum Unfall der beiden Verkehrsteilnehmer. Dabei stürzte der Biker und rutschte gegen die Fahrerseite des PKWs. Der 60-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen unter notärztlicher Betreuung dem Klinikum Minden zugeführt werden. Außerdem waren Kräfte der Feuerwehr am Einsatzort involviert.

