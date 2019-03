Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zweiradfahrer kommt durch Böe zu Sturz

Porta Westfalica (ots)

Am Dienstagmorgen ist in Porta Westfalica ein 17 Jahre Jugendlicher mit einem Zweirad verunfallt. Er erlitt in der Folge Verletzungen.

Gegen 7.50 Uhr befuhr der Rintelner mit einer Yamaha die Eisberger Straße in Richtung Hausberge. Von dort kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Straßengraben. Dabei wurde der Fahrer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer ins Klinikum Minden. Nach eigener Aussage war dem Unfall eine plötzliche von der Seite kommende Windböe vorausgegangen, die zum Sturz führte.

