Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Arbeiter stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Hüllhorst (ots)

Glück im Unglück hatte ein Firmen-Angestellter am Donnerstagmittag. Vermutlich durch Unachtsamkeit war der Mann in Ahlsen-Reineberg von einem Dach aus mehrere Meter in Tiefe gestürzt und hatte sich dabei verletzt.

Im Rahmen der Dacharbeiten an der Reithalle in der Straße "Lage" hatte ein Mitarbeiter (61) gegen 13.45 Uhr ein Dachfenster aus Kunststoff betreten, das seinem Gewicht nicht standhielt. Infolgedessen stürzte der Mann rund acht Meter in die Tiefe und verletzte sich. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verunfallten und brachten ihn ins Klinikum Minden. Das Amt für Arbeitsschutz nahm Ermittlungen auf.

