Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kradfahrer kommt in Einmündungsbereich zu Fall

Bad Oeynhausen (ots)

Am Donnerstagmittag ist in Rehme ein Mofafahrer auf der Mindener Straße (B 61) gestürzt. Vorausgegangen war dem Unfall ein Ausweichmanöver mit einer Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge war ein 53 Jahre alter Bad Oeynhausener mit einem Mofa der Marke Peugeot gegen 12.50 Uhr auf der Mindener Straße aus Richtung Dehme kommend unterwegs. Als der Mann in die Straße "Alter Rehmer Weg" nach links einbiegen wollte, überquerte zur selben Zeit eine 40-jährige Fußgängerin mit einem Kinderwagen den Einmündungsbereich in Richtung Tannenbergstraße. Beim anschließenden Bremsvorgang stürzte der Mann mit seinem motorisierten Untersatz und konnte so einen Zusammenstoß mit der Frau vermeiden. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die durch Rettungskräfte behandelt wurden.

