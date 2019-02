Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Müllcontainer gehen in Flammen auf

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

In der Nacht zu Dienstag ist es zu zwei Bränden an Müllcontainern gekommen. In beiden Fällen vermuten die Ermittler Brandstiftung und bitten um Hinweise zu den Tätern. Die Polizei hat noch in der Nacht ihre Ermittlungen aufgenommen.

Um kurz vor drei Uhr nachts erhielten die Beamten Information zu einem Feuer in Königstor. An zwei Müllcontainern im Rütliweg war ein Brand im Bereich eines Wohnhauses ausgebrochen. Beide Behältnisse brannten komplett ab und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizeiermittler vermuten, dass die Container von Unbekannten vorsätzlich in Flammen gesetzt wurden.

Rund zwei Stunden später ereilte die Beamten der Leitstelle abermals ein Alarm zu einem in Brand geratenen Müllcontainer. Dieser befand sich unter dem Carport eines Wohn- und Geschäftshauses in der Lübbecker Straße in Dützen. Bei Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung wiesen die Rückwand und die Dachkonstruktion des Carports deutliche Spuren des Feuers auf. Der Müllcontainer war ebenfalls komplett heruntergebrannt. Auch hier vermuten die Einsatzkräfte vorsätzliche Brandstiftung. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Für beide Fälle werden durch die Ermittler unter Telefon (0571) 88660 Hinweise zu den Tätern erbeten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell