Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Biker (39) kommt in Kurve zu Fall

Porta Westfalica (ots)

Ein 39-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Sonntagnachmittag in Eisbergen gestürzt und vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung ins Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden eingeliefert worden.

Der Mann war auf der Hildburgstraße unterwegs, als er laut Polizei gegen 13.50 Uhr in einer Kurve in Höhe der Kirche plötzlich die Kontrolle über seine schwere Maschine vom Typ KTM verlor. Ein Anwohner war auf die Situation aufmerksam geworden und hatte per Notruf die Rettungskräfte, darunter auch einen Notarzt, alarmiert.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell