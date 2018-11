POL-MI: Weihnachtsmarkt in Ziel von Einbrechern

Bad Oeynhausen (ots) - Die gute Stimmung zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Bad Oeynhausen wurde für einen Standbetreiber bereits nach dem ersten Tag durch einen Einbruch in seinen Verkaufswagen getrübt. So drangen in der Nacht zu Dienstag bisher Unbekannte gewaltsam in den Stand gegenüber der Eisbahn ein. Hierbei entwendeten die Täter eine unbekannte Anzahl an Süßigkeiten sowie drei Heizplatten und eine digitale Waage. Der Schaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

