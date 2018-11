POL-MI: Polizei sucht unfallbeteiligten VW Golf

Espelkamp, Rahden (ots) - Die Polizei sucht im Rahmen von Ermittlungen nach einem Unfall in Espelkamp einen dunkelblauen Golf IV mit getönter Heckscheibe. Am frühen Sonntagmorgen zwischen drei und vier Uhr fuhr ein 27-Jähriger Audi - Fahrer die General-Bishop-Straße, aus Richtung Isenstedter Straße kommend, in Richtung Gabelhorst. Der Rahdener erkannte an der Einmündung Fritz-Souchon-Straße einen VW Golf mit Mindener Kennzeichen. Dieses Auto stoppte zunächst an der Einmündung , fuhr dann aber kurz an. Der Audi-Fahrer beschädigte bei dem folgenden Ausweichmanöver sein Fahrzeug. Der Golf-Fahrer hielt erneut kurz an, fuhr dann unvermittelt in Richtung Alte Waldstraße davon. Der geschädigte Audi-Fahrer konnte der Polizei eine Personenbeschreibung geben. Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten nun den Fahrer des VW Golf sowie mögliche Zeugen, um Hinweise zu dem Vorfall unter Telefon (0571) 8866-0.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke

Pressestelle



Telefon: 0571/8866 1300/-1301

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell