POL-MI: Drei PKW - Fahrer unter Rauschgifteinfluss unterwegs

Porta Westfalica, Lübbecke, Bad Oeynhausen (ots) - Drei mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer hat die Polizei am Montag in Lübbecke, Bad Oeynhausen und Porta Westfalica gestoppt. Ein 27-jähriger Mann aus Lübbecke wurde gegen 14.30 Uhr auf der Bohlenstraße in Lübbecke überprüft. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Wenige Stunden später wurde ein 24-jähriger Auto-Fahrer in Porta Westfalica-Eisbergen durch einen Streifenwagen überprüft. Auch hier gab es durch einen Vortest entsprechende Verdachtsmomente. Letztendlich wurde kurz vor Mitternacht in Bad Oeynhausen auf der Kanalstraße ein weiterer Fahrzeugführer auffällig. Bei dem 23-Jährigen wurde zudem noch eine geringe Menge Rauschgift im PKW gefunden. In allen drei Fällen mussten sich die Männer mit zur Polizeiwache fahren. Dort wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. Alle erwartet ein Strafverfahren und daraus resultierende Fahrverbote.

