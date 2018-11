POL-MI: Brand in Meißen beschäftigt Feuerwehr und Polizei

Minden (ots) - Zu einem Feuer auf Gelände der Firma Buchbinderei in Minden-Meißen ist es in der Nacht zu Montag gekommen. Ein Zeuge hatte den Feuerschein gesehen und die Rettungskräfte gegen 2 Uhr alarmiert. Auf der Rückseite des über eine längere Zufahrt erreichbaren Geländes an der Meißener Dorfstraße standen Container für Papier und Müll sowie ein größerer Stapel Holzpaletten in Brand. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, schlugen die Flammen bereits gut 10 Meter in die Höhe. Zudem griffen die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf eine Gebäudewand über. Eine weitere Ausbreitung konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindern.

Ermittlungen der Brandexperten der Polizei am Montag im Laufe des Tages ergaben, dass der Brand nicht von dem Papiercontainer ausging. Vielmehr dürfte die Mulde für den Restmüll oder die Europaletten als Brandzentrum anzusehen sein. Daher vermuten die Beamten, dass es in der Mulde zu einer Selbstentzündung gekommen sein könnte oder dass Brandstiftung vorliegt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

