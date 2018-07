POL-MI: Siebenjähriger an der Hohenstaufenschule von Auto erfasst

Minden (ots) - Ein siebenjähriger Junge ist am Mittwoch an der Hohenstaufenschule beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Nach einer Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung konnte das Kind vor Ort in die Obhut seiner Mutter gegeben werden.

Zum Schulschuss gegen 11.45 Uhr war das Kind laut Zeugenaussagen über den Grundstückszaun geklettert und vor dem auf dem Hohenstaufenring haltenden Schulbus auf die Fahrbahn gelaufen. Ein 44-jähriger Autofahrer, der in diesem Moment an dem stehenden Bus in Richtung der Kuhlenstraße vorbeifuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei dem Anprall gegen den Pkw stürzte der Junge auf die Fahrbahn. Vor dem eigentlichen Unfallgeschehen hatte die Mutter ihrem Sohn von der gegenüberliegenden Straßenseite zugewunken.

