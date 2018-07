POL-MI: Motorradfahrer (58) bei Kollision verletzt

Das Motorrad des 58-Jährigen, eine Honda, blieb beschädigt auf der Mindener Straße liegen. Zudem lagen Trümmerteile verstreut auf der Fahrbahn. Foto: Polizei Minden-Lübbecke Bild-Infos Download

Hüllhorst-Schnathorst (ots) - Offenbar leichte Verletzungen erlitt ein 58-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Hüllhorst, als er am Mittwochvormittag an der Einmündung Mindener Straße/Wulferdingsener Straße in Schnathorst mit einem abbiegenden Pkw zusammenstieß.

Der 21-jährige Autofahrer aus Preußisch Oldendorf war gegen 11.15 Uhr mit einem Firmenfahrzeug auf der Mindener Straße unterwegs. Als er nach links in die Wulferdingsener Straße abbog, kam es laut der Polizei zur Kollision mit dem auf der Mindener Straße entgegenkommenden Kradfahrer. Dessen Maschine, eine Honda, blieb anschließend schwer beschädigt mittig der Fahrbahn liegen.

Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den Hüllhorster und brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Lübbecke. Der 21-Jährige Autofahrer blieb hingegen unverletzt.

