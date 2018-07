POL-MI: Rindenmulch gerät in Brand - Joggerin bemerkt Feuer an der Stüher Straße

Ein abseits einer Scheune gelagerter Haufen Rindenmulch war am Abend in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Foto: Polizei Minden-Lübbecke Bild-Infos Download

Bad Oeynhausen (ots) - Zu einem Brand von Rindenmulch ist es auf dem Gelände eines Bauernhofes an der Stüher Straße am Dienstagabend gekommen. Ein neben einer Scheune gelagerter Haufen war aus bisher unbekannten Gründen in Brand geraten. Zudem wurden durch die Flammen Strauchwerk und Bäume beschädigt.

Die Einsatzstelle befand sich in der Nähe der angrenzenden Schallschutzwand der neuen Streckenführung der A 30. Verletzt wurde niemand. Auch ein Gebäudeschaden entstand nicht. Ob möglicherweise eine Selbstentzündung als Ursache für den Brand in Betracht kommt, ist laut Polizei unklar. Eine Joggerin hatte am Abend das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die hatte daraufhin die Polizeileitstelle gegen 21.20 Uhr über den Brand unterrichtet.

