POL-MI: Unbekanntes Trio bricht Zigarettenautomaten auf

Hille-Rothenuffeln (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Rothenuffeln einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und Geld und Zigarettenschachteln erbeutet. Eine Anwohnerin der Straße Griepshop war gegen 3.40 Uhr durch laute Geräusche aus dem Schlaf aufgeschreckt und hatte drei Männer an dem Automaten hantieren gesehen.

Die von der Zeugin alarmierte Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus. Als die Beamten eintrafen, war das Trio bereits in der Dunkelheit verschwunden. Eine Fahndung der Einsatzkräfte nach den Männern brachte keinen Erfolg. Offenbar hatten sich die Unbekannten mit ihrer Beute zunächst zu Fuß in das angrenzende Parkgelände begeben.

Ob sie von dort aus möglicherweise ihre Flucht mit einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug fortsetzten, ist unklar. Zeugen, denen zur angegebenen Zeit im Umfeld ein Fahrzeug aufgefallen ist oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (0571) 88660 zu melden.

