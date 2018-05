POL-MI: Rauchmelder schlägt Alarm - Schlafende Haubewohner rechtzeitig vor Feuer gewarnt

Bad Oeynhausen (ots) - Ein Alarm schlagender Rauchmelder hat in der Nacht zu Donnerstag die Bewohner eines Hauses in Eidinghausen aus dem Schlaf gerissen und diese so rechtzeitig vor einem Feuer gewarnt. Das war in einem Zimmer im Obergeschoss ausgebrochen. Das Zimmer brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Als die Bewohner am Osterweg um kurz vor 2 Uhr den Alarm wahrgenommen hatten, stellten sie fest, dass der betroffene Raum bereits völlig verqualmt war. Daraufhin verständigten sie umgehend die Feuerwehr. Die Ursache für den Brand konnte die Polizei in der Nacht zunächst nicht feststellen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach einer ersten vorläufigen Schätzung der Beamten auf annähernd 30.000 Euro.

