POL-MI: Alkoholisierte Autofahrerin rammt vier Wagen

Minden (ots) - In der Nacht zu Mittwoch wurde eine Streifenwagenbesatzung in den Hohenzollernring gerufen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte fünf beschädigte Autos sowie eine alkoholisierte Renault-Fahrerin vor. Der Sachschaden wurde mit rund 10.000 Euro angegeben. Der 32-jährigen Verursacherin wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein sichergestellt.

Nach Auswertung der Unfallspuren befuhr die Frau mit ihrem Renault gegen 1.50 Uhr den Hohenzollernring aus Richtung Rodenbecker Straße kommend. Hierbei touchiere sie zunächst mit dem rechten Außenspiegel einen am Straßenrand stehenden Radfahrer leicht. Sie setzte ihre Fahrt fort und verlor kurz vor der Königstraße die Kontrolle über ihren Wagen. Dabei striff sie an vier am rechten Straßenrand geparkten Autos entlang. Im Laufe des Unfall riss hierbei die gesamte rechte Vorderachse aus dem Renault heraus. Der Clio musste abgeschleppt und die verunreinigte Straße von auslaufendem Öl gereinigt werden.

