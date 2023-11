Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Kindergarten

Hörstel (ots)

In der Nacht zu Sonntag (05.11.23) zwischen 19.00 Uhr am Vorabend und 11.00 Uhr am Sonntag sind unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Gartenstraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen hebelten sie an einer Fluchttür und gelangten dann in das Gebäude. In den Gruppenräumen durchsuchten die Einbrecher mehrere Schränke nach Diebesgut. Sie stahlen einen zweistelligen Betrag aus Spardosen. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl, Zeugenhinweise werden auf der Wache in Rheine unter 05971/938-4215 entgegengenommen.

