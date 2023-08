Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Ibbenbüren, mehrere Autos aufgebrochen

Greven (ots)

In Greven und in Ibbenbüren haben unbekannte Täter jeweils Autos aufgebrochen. In Greven an der Straße Am Wall gingen unbekannte Täter drei Pkw an. Sie schlugen die Seitenscheibe eines grauen Seat Ibiza ein. Das geschah in der Zeit zwischen Freitagabend (04.08.23), 20.30 Uhr und Samstag (05.08.23), um kurz nach Mitternacht. Gestohlen wurde aus dem Seat ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Ebenfalls am Freitagabend - zwischen 19.30 Uhr und 22.00 Uhr - zerstörten Unbekannte die rechte Seitenscheibe eines schwarzen Volvos. Der Wagen parkte vor dem Eingang der dortigen Grundschule. Die Täter rissen das Handschuhfach aus der Aufhängung und durchsuchten es. Gegenstände wurden nicht entwendet. Außerdem schlugen Diebe die Fahrerscheibe eines grauen Mercedes ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 18.30 Uhr und Samstag, 00.20 Uhr. Unbekannte durchsuchten den Innenraum, Beute wurde offenbar nicht gemacht.

An der Kolpingstraße wurde ebenfalls an drei Autos eine Scheibe eingeschlagen. Zwischen Freitagabend (04.08.), 18.00 Uhr und Samstagmorgen, 08.30 Uhr wurde die Seitenscheibe eines schwarzen BMW zerstört. Aus dem Wagen wurde aber nichts gestohlen. Am Donnerstagabend (03.08.23) zwischen 18.30 Uhr und 20.25 Uhr wurde die Beifahrertür eines braunen Mercedes eingeschlagen. Die unbekannten Täter machten keine Beute. Gleiches gilt für einen grünen VW, der ebenfalls an der Kolpingstraße parkte. Autoaufbrecher schlugen hier am Donnerstag zwischen 17.00 Uhr und 20.30 Uhr eine Seitenscheibe ein, stahlen aber nichts.

In Ibbenbüren wurde zwischen Donnerstag (03.08.), 23.00 Uhr und Freitag, 07.40 Uhr die Fahrerscheibe eines schwarzen VW zerstört. Aus dem Auto, das an der Straße Berkenburg auf Höhe der Hausnummer 22 stand, stahlen Unbekannte ein Portemonnaie.

Die Polizei nimmt zu den Autoaufbrüchen Hinweise von Zeugen entgegen, für Greven bei der Wache in Greven unter 02571/928-4455, für Ibbenbüren bei der Ibbenbürener Wache unter 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell