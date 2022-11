Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zeugen nach Fahrradfund gesucht

Am Sonntagabend (27.11.) meldete ein Zeuge gegen 23.30 Uhr ein Damenrad, das mitten auf dem Geh- und Radweg an der Neuenkirchener Straße, in der Nähe des Kalkwerks lag. Um den Lenker des Rads war ein beigefarbener Schal gewickelt und auf dem Gepäckträger ein rosafarbener Pulli befestigt. Da völlig unklar war, warum das Fahrrad mitten auf dem Geh- und Radweg lag, wurde unmittelbar eine Fahndung im Nahbereich eingeleitet. Daran beteiligt waren ein Polizeihubschrauber, eine Drohne der Feuerwehr Emsdetten und ein Mantrailer-Hund. Die Suche wurde jedoch ohne Ergebnis in der Nacht abgebrochen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damenfahrrad der Marke Gazelle. Die Polizei hat das Rad sichergestellt und sucht den Besitzer beziehungsweise Zeugen. Wer Hinweise zu dem Fahrrad oder den Kleidungsstücken machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

