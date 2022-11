POL-ST: Kreis Steinfurt, Grenzüberschreitender Fahndungs- und Kontrolltag

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch (23.11.), 19.10 Uhr und Donnerstag (24.11.), 07.25 Uhr in einen Kindergarten an der Berliner Straße, Ecke Leipziger Straße eingestiegen. Die Täter öffneten auf noch unbekannte Art und Weise ein Fenster an der Rückseite des Kindergartens und gelangten so in die Räumlichkeiten. Aus dem Büro entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld, ein Laptop und ...

