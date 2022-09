Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Sturz mit Fahrrad, 13-Jährige schwer verletzt

Mettingen (ots)

Eine 13-Jährige aus Mettingen hat sich bei einem Sturz mit dem Fahrrad schwere Verletzungen zugezogen. Das Mädchen fuhr am Mittwoch (31.08.22) gegen 14.45 Uhr auf der Sonnenstraße - auf dem Rückweg von der Schule. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es etwa auf Höhe der Hausnummer 1 zu Fall. Ein Rettungswagen brachte die 13-Jährige in ein Klinikum. Am Fahrrad entstand ein leichter Sachschaden.

