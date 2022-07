Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Neuenkirchen, Rheine, mehrere Autos in verschiedenen Orten aufgebrochen

Lienen, Neuenkirchen, Rheine (ots)

In den vergangenen Tagen haben Autoaufbrecher in mehreren Orten im Kreisgebiet zugeschlagen - in Lienen, Neuenkirchen und Rheine. Es folgt eine Auflistung der Diebstähle aus Kfz.

Ort: Rheine, Riegelstraße, Zeit: unbekannt Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe des am Fahrbahnrand geparkten Pkw ein. Ein Passant bemerkte am Freitagmorgen (15.07.22) gegen 09.30 Uhr den aufgebrochenen Wagen. Ob Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es handelt sich um einen schwarzen Toyota Yaris. Ort: Rheine, Heiliggeistplatz, Zeit: Donnerstag (14.07.22), 21.00 Uhr, bis Freitag (15.07.22), 08.45 Uhr Unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Fahrertür eines geparkten Mercedes Vito ein und entwendeten ein Tablet und Airpods. Ort: Rheine, Paulstraße, Zeit: Mittwoch (13.07.22), 23.30 Uhr, bis Donnerstag (14.07.22), 11.00 Uhr Es wurde die Beifahrerscheibe eines grauen VW Passats eingeschlagen, aus dem Wagen wurde ein geringer Betrag Bargeld gestohlen. Ort: Rheine, Paulstraße, Zeit: Dienstag (12.07.22), 22.00 Uhr, bis Donnerstag, 11.00 Uhr An einem roten Audi wurde ersten Erkenntnissen zufolge das Türschloss aufgebrochen. Unbekannte Täter stahlen einen geringen Bargeldbetrag aus dem Wagen. Ort: Rheine, Askanierring, Zeit: Mittwoch, 20.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.15 Uhr Von einem grauen BMW wurde die hintere rechte Scheibe eingeschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen.

Ort: Lienen-Kattenvenne, Auf den Kämpen, Zeit: Donnerstag, zwischen 19.30 Uhr und 22.15 Uhr Unbekannte Täter haben die Seitenscheibe eines schwarzen Seat Leon eingeschlagen und ein Portemonnaie entwendet.

Ort: Neuenkirchen, Zur Helle, Zeit: Donnerstag, 13.15 Uhr bis 13.45 Uhr Unbekannte Täter schlugen die Beifahrerscheibe des Pkw ein und entwendeten eine Handtasche mit einer Geldbörse. Es handelt sich bei dem Wagen um einen blauen Ford Fiesta. Ort: Neuenkirchen, Landersum, Zeit: Donnerstag, 08.15 Uhr bis 08.45 Uhr Unbekannte schlugen die Scheibe der Beifahrertür des Pkw ein und entwendete ein Portemonnaie samt Bargeld und diversen Karten. Der Pkw ist ein grauer Mercedes.

Die Polizei sucht jeweils Zeugen und nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215 (Wache Rheine für Rheine und Neuenkirchen) sowie unter 05481/9337-4515 (Wache Lengerich für Lienen).

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell