POL-ST: Kreis Steinfurt, Kreispolizeibehörde beteiligt sich an grenzüberschreitenden Kontrollen der NRW-Polizei, mehrere Festnahmen und Strafanzeigen

Mettingen (ots) - Am Mittwoch (18.05.) wurde auf dem Aldi-Parkplatz an der Recker Straße ein grauer VW Caddy im Heckbereich beschädigt. Das Fahrzeug war in der Zeit von 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als die Fahrerin zu ihrem Wagen zurückkam, entdeckte sie die Beschädigung. Der Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an ...

mehr