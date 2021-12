Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht, blauer Ford C-May beschädigt

Mettingen (ots)

Am Sonntag (19.12.) im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr wurde in Mettingen ein blauer Ford C-Max beschädigt. Das Fahrzeug war an der Kardinal-von-Galen-Straße 1 auf dem Parkplatz der katholischen Kirche abgestellt. Die Beschädigungen an dem Pkw befinden sich im rechten Heckbereich und werden auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden Telefon: 05451/5914315.

