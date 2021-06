Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Buchsbäume entwendet

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben am Ostring in Emsdetten etwa 25 Buchsbäume entwendet. Die Täter haben in der Nacht von Montag (07.06.), 21.30 Uhr, auf Dienstag (08.06.), 06.40 Uhr, die Bäume vor dem Haus Nummer 14 aus einem Beet gerissen und entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 150 Euro. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

